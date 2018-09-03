К закрытию межбанка доллар подорожал на 21 копейку

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В понедельник, 3 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,18/28,25, к закрытию котировки составили 28,39/28,43.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,18, максимальные – 28,39. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,25, максимальные – 28,43.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4156/0,4170, к закрытию котировки составили 0,4167/0,4175.

Торги по евро начались с котировок 32,6916/32,7700, к закрытию котировки составили 32,9607/33,0072.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"