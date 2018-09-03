К закрытию межбанка доллар подорожал на 21 копейку

В понедельник, 3 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,18/28,25, к закрытию котировки составили 28,39/28,43.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,18, максимальные – 28,39. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,25, максимальные – 28,43.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4156/0,4170, к закрытию котировки составили 0,4167/0,4175.
Торги по евро начались с котировок 32,6916/32,7700, к закрытию котировки составили 32,9607/33,0072.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.