К закрытию межбанка доллар подорожал на 9 копеек

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 16:00

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В четверг, 14 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,14/26,17, к закрытию котировки составили 26,23/26,26.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,14, максимальные – 26,27. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,17, максимальные – 26,30.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4181/0,4188, к закрытию котировки составили 0,4223/0,4230.

Торги по евро начались с котировок 30,8478/30,8885, к закрытию котировки составили 30,7494/30,7899.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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