К закрытию межбанка доллар потерял в цене

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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Во вторник, 7 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,09/27,12, к закрытию котировки составили 27,005/27,035.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,98, максимальные – 27,09. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,005, максимальные – 27,12.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4262/0,4270, к закрытию котировки составили 0,4254/0,4262.

Торги по евро начались с котировок 31,3702/31,4049, к закрытию котировки составили 31,3393/31,3714.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"