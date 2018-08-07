К закрытию межбанка доллар потерял в цене

Во вторник, 7 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,09/27,12, к закрытию котировки составили 27,005/27,035.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,98, максимальные – 27,09. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,005, максимальные – 27,12.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4262/0,4270, к закрытию котировки составили 0,4254/0,4262.
Торги по евро начались с котировок 31,3702/31,4049, к закрытию котировки составили 31,3393/31,3714.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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