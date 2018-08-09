К закрытию межбанка доллар снова вырос

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В четверг, 9 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,06/27,10, к закрытию котировки составили 27,14/27,17.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,06, максимальные – 27,14. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,10, максимальные – 27,17.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4074/0,4083, к закрытию котировки составили 0,4103/0,4110.

Торги по евро начались с котировок 31,3977/31,4387, к закрытию котировки составили 31,4579/31,4900.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"