К закрытию межбанка доллар вновь подорожал

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

Реклама Реклама

В среду, 8 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,96/27,00, к закрытию котировки составили 27,03/27,07.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,94, максимальные – 27,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,97, максимальные – 27,07.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4243/0,4252, к закрытию котировки составили 0,4173/0,4181.

Торги по евро начались с котировок 31,3167/31,3605, к закрытию котировки составили 31,3223/31,3687.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"