К закрытию межбанка доллар вырос

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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Во вторник, 14 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,36/27,42, к закрытию котировки составили 27,43/27,47.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,36, максимальные – 27,44. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,42, максимальные – 27,48.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4079/0,4092, к закрытию котировки составили 0,4118/0,4126.

Торги по евро начались с котировок 31,2560/31,3246, к закрытию котировки составили 31,2290/31,2745.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"