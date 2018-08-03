К закрытию межбанка гривня ослабла

В пятницу, 3 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,00/27,05, к закрытию котировки составили 27,10/27,125.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,00, максимальные – 27,11. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,05, максимальные – 27,14.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4252/0,4263, к закрытию котировки составили 0,4279/0,4285.
Торги по евро начались с котировок 31,2741/31,3211, к закрытию котировки составили 31,3709/31,3944.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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