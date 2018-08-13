К закрытию межбанка гривня потеряла в цене

В понедельник, 13 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,27/27,30, к закрытию котировки составили 27,34/27,38.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,27, максимальные – 27,36. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,30, максимальные – 27,39.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3976/0,3984, к закрытию котировки составили 0,4038/0,4046.
Торги по евро начались с котировок 31,0768/31,1083, к закрытию котировки составили 31,2441/31,2871.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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