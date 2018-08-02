К закрытию межбанка гривня укрепилась

В четверг, 2 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,03/27,07, к закрытию котировки составили 27,01/27,04.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,99, максимальные – 27,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,025, максимальные – 27,07.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4281/0,4290, к закрытию котировки составили 0,4265/0,4272.
Торги по евро начались с котировок 31,4358/31,4824, к закрытию котировки составили 31,3964/31,4285.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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