К закрытию межбанка гривня укрепилась

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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Во вторник, 4 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,46/28,52, к закрытию котировки составили 28,41/28,45.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,41, максимальные – 28,50. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,45, максимальные – 28,52.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4165/0,4178, к закрытию котировки составили 0,4154/0,4163.

Торги по евро начались с котировок 32,9481/33,0147, к закрытию котировки составили 32,8050/32,8483.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"