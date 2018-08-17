К закрытию межбанка гривня укрепилась на 10 копеек

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В пятницу, 17 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,85/27,89, к закрытию котировки составили 27,75/27,78.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,75, максимальные – 27,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,78, максимальные – 27,97.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4169/0,4179, к закрытию котировки составили 0,4118/0,4126.

Торги по евро начались с котировок 31,7155/31,7583, к закрытию котировки составили 31,6683/31,6997.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"