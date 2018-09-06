К закрытию межбанка гривня вновь укрепилась

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

Реклама Реклама

В четверг, 6 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,27/28,33, к закрытию котировки составили 28,21/28,25.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,18, максимальные – 28,27. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,21, максимальные – 28,33.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4141/0,4155, к закрытию котировки составили 0,4086/0,4094.

Торги по евро начались с котировок 32,8525/32,9194, к закрытию котировки составили 32,8392/32,8830.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"