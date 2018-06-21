Коломойский не смог взыскать с ПриватБанка 3,3 млн грн

Компания Звезда Буковели, конечными бенефициарами которой являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, не смогла взыскать с ПриватБанка 3,3 млн гр

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Верховный суд 19 июня отказал компании Звезда Буковеля во взыскании с ПриватБанка 234,4 тыс. грн, $22,5 тыс. и €90,8 тыс. (сумма в эквиваленте 3,3 млн грн), которые были списаны с ее счетов во время национализации банка. Об этом сообщает FinClub.

"Верховный Суд по результатам рассмотрения кассационной жалобы компании Звезда Буковеля по делу N904/281/17... оставил решения судов первой и апелляционной инстанций без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения", - подтвердили в Национальном банке Украины (НБУ).

В апреле 2011 года Звезда Буковеля и ПриватБанк заключили договор на комплексное обслуживание банковского счета. Клиент открыл счета в национальной и иностранной валютах.

21 декабря 2016 года с его счетов списали денежные средства с назначением платежа по договору о приобретении акций, так как истец был определен связанным с банком лицом, и его средства участвовали в процедуре bail-in.

Звезда Буковеля просила суд взыскать с ПриватБанка указанную сумму, поскольку считала, что характер ее взаимоотношений и операций с банком не говорил об их связанности.

25 мая 2017 года суд первой инстанции отказал истцу во взыскании средств с ПриватБанка, а 15 августа была отклонена апелляция.

Решение апеляционного суда было мотивировано тем, что списание средств со счетов истца было осуществлено при наличии правовых оснований.

Звезда Буковеля является владельцем гостиницы Radisson Blu Resort на курорте Буковель в Ивано-Франковской области.

По данным аналитической системы YouControl, конечными бенефициарными собственниками Звезды Буковеля являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Из-за изменения юридического статуса типа собственности, ПриватБанк сменил официальное наименование с ПАО КБ ПриватБанк на АО КБ ПриватБанк.