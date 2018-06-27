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Госдеп: США создают средства самообороны для союзника - Украины
27.06.2018, 12:55

ICU Макара Пасенюка увеличила уставный капитал до 40 млн грн

ICU Макара Пасенюка увеличила уставный капитал до 40 млн грн

ICU нарастила долю рынка и увеличил уставный капитал до 39,5 млн грн

Компания Инвестиционный капитал Украина (ICU) увеличила уставный капитал на 13,5 млн грн до 39,5 млн грн в связи с ростом своей доли рынка до 35%. Об этом пишет FinClub.

"Докапитализация компании Инвестиционный капитал Украина проведена для соответствия требованиям регулятора к нормативным финансовым показателям профессиональных участников фондового рынка, а также для обслуживания растущего объема сделок. В 2017 году компания увеличила объем заключенных сделок с ОВГЗ на 11%, доля рынка ICU и по объему, и по количеству сделок составляет более 35%", - объяснил управляющий партнер ICU Константин Стеценко.

В результате докапитализации, конечные бенефициары не изменятся. По данным компании, у Пасенюка и Стеценко – по 41,7 %, экс-министра энергетики Владимира Демчишина 9,9 %, главы аналитического департамента ICU Александра Вальчишена – 6,6%.

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Теги: Макар Пасенюк, гособлигации, ICU
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