Кредиторам Банка Форум выплатят 10% от общей суммы

ФГВФЛ начал выплаты в банке-банкроте

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Фонд гарантирования вкладов физлиц начал удовлетворять требования четвертой очереди кредиторов ПАО Банк Форум, в которой находятся вкладчики, хранившие свыше 200 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Так, руковдство ФГВФЛ приняло решение поручить ликвидатору Банка Форум частичное удовлетворение требований кредиторов четвертой очереди в размере 10% от общей суммы требований очереди.

«Требования удовлетворяются пропорционально сумме требований, принадлежащих каждому кредитору четвертой очереди. Выплаты осуществляются в безналичной форме, путем перечисления средств на счета кредиторов — в общей сумме 239 млн 797 тыс. 493,82 грн (10% от акцептованной суммы по каждому кредитору)», — сообщили в Фонде.