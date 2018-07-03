Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

На орбите поймали "Дракона", уже разгружают его на МКС: схема
03.07.2018, 11:26

Кредиторам Банка Форум выплатят 10% от общей суммы

Кредиторам Банка Форум выплатят 10% от общей суммы

ФГВФЛ начал выплаты в банке-банкроте

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал удовлетворять требования четвертой очереди кредиторов ПАО Банк Форум, в которой находятся вкладчики, хранившие свыше 200 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Так, руковдство ФГВФЛ приняло решение поручить ликвидатору Банка Форум частичное удовлетворение требований кредиторов четвертой очереди в размере 10% от общей суммы требований очереди.

«Требования удовлетворяются пропорционально сумме требований, принадлежащих каждому кредитору четвертой очереди. Выплаты осуществляются в безналичной форме, путем перечисления средств на счета кредиторов — в общей сумме 239 млн 797 тыс. 493,82 грн (10% от акцептованной суммы по каждому кредитору)», — сообщили в Фонде.

Читайте также

Большая пятерка. Кто расширяет рынок потребкредитов 26.06.2018Рекордная прибыль и долги олигархов. Банковский сектор в цифрах 13.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: фгвфл, банк форум
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 