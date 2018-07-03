Кредиторам Банка Форум выплатят 10% от общей суммы

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал удовлетворять требования четвертой очереди кредиторов ПАО Банк Форум, в которой находятся вкладчики, хранившие свыше 200 тыс. грн.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
Так, руковдство ФГВФЛ приняло решение поручить ликвидатору Банка Форум частичное удовлетворение требований кредиторов четвертой очереди в размере 10% от общей суммы требований очереди.
«Требования удовлетворяются пропорционально сумме требований, принадлежащих каждому кредитору четвертой очереди. Выплаты осуществляются в безналичной форме, путем перечисления средств на счета кредиторов — в общей сумме 239 млн 797 тыс. 493,82 грн (10% от акцептованной суммы по каждому кредитору)», — сообщили в Фонде.
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