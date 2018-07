Крупнейшие банки США и Китая хотят купить долю в Deutsche Bank

JPMorgan Chase & Co. и ICBC заинтересовались акциями Deutsche Bank

Американский банк JPMorgan Chase & Co. и китайский Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) могут купить акции Deutsche Bank. Об этом пишет Witschafts Woche.

Издание отмечает, что конкуренты заинтересовались Deutsche Bank после резкого падения капитализации банка.

С начала года капитализация банка сократилась на 37,5% и не дотягивает до €20 млрд сейчас.

При этом капитализация JPMorgan превышает $350 млрд (почти €300 млрд), а ICBC - 1,8 трлн юаней (около €280 млрд), отмечает Witschafts Woche.

Сегодня акции Deutsche Bank дорожают – с утра они прибавили в цене 4,3%.