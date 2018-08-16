Курс наличного доллара вырос на 18 копеек

В четверг, 16 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 15,77 коп до 27,4400 грн

Реклама Реклама

Средний курс продажи американской валюты вырос на 18,37 коп – до 27,8137 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,64 грн, минимальный курс продажи – 27,69 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 21,53 коп и составляет 31,0650 грн, средний курс продажи вырос на 22,63 коп до 31,7507. Продать евро дороже можно за 31,35 грн, купить дешевле – за 31,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,678 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 4,194 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)