Курс наличного евро превысил 31 грн

Курс продажи евро вырос на 14 копеек, доллара - на 7 копеек

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В четверг, 5 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 5,03 коп до 26,1393 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,67 коп – до 26,4587 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,28 грн, минимальный курс продажи – 26,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,50 коп и составляет 30,4207 грн, средний курс продажи – вырос на 13,93 коп до 31,0330. Продать евро дороже можно за 30,72 грн, купить дешевле – за 30,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,0 коп и составляет 3,823 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 4,229 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,08 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,13 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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