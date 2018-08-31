Курс НБУ: доллар набрал еще 16 копеек

На 31 августа Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:
2827,9437 грн за $100;
3306,4318 грн за 100 евро;
На 30 августа Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2811,6426 грн за $100;
3278,3753 грн за 100 евро;
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