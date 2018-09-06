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06.09.2018, 08:28

Курс НБУ: доллар дешевеет

Курс НБУ: доллар дешевеет

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 8 копеек

На 6 сентября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2841,1552 грн за $100;

3290,6260 грн за 100 евро;

На 5 сентября Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2849,2993 грн за $100;

3294,3599 грн за 100 евро;

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Теги: курс валют, курс нбу
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