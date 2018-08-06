Курс НБУ: гривня снова подешевела

На 6 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2709,2701 грн за $100;
3139,5022 грн за 100 евро;
На 3 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2701,1867 грн за $100;
3137,9686 грн за 100 евро;
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