Курс НБУ: гривня снова подешевела

На 5 сентября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:
2849,2993 грн за $100;
3294,3599 грн за 100 евро;
На 4 сентября Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2837,8299 грн за $100;
3294,4367 грн за 100 евро;
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