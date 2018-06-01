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01.06.2018, 08:00

Курсы валют НБУ на 01.06.2018

Курсы валют НБУ на 01.06.2018

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 1 копейку

На 1 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2612,2310 грн за $100;

3056,0490 грн за 100 евро;

4,2120 грн за 10 руб РФ.

На 31 мая Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2613,5817 грн за $100;

3040,1182 грн за 100 евро;

4,1755 грн за 10 руб РФ.

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Теги: курс валют, курсы валют, курс нбу
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