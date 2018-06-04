Курсы валют НБУ на 04.06.2018

На 4 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2611,3944 грн за $100;
3047,2361 грн за 100 евро;
4,1980 грн за 10 руб РФ.
На 1 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2612,2310 грн за $100;
3056,0490 грн за 100 евро;
4,2120 грн за 10 руб РФ.
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