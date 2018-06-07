Курсы валют НБУ на 07.06.2018

На 7 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2616,2366 грн за $100;
3078,0024 грн за 100 евро;
4,2193 грн за 10 руб РФ.
На 6 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2615,6210 грн за $100;
3053,7375 грн за 100 евро;
4,2200 грн за 10 руб РФ.
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