07.06.2018, 08:35 Курсы валют НБУ на 07.06.2018

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку Реклама Реклама На 7 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне: 2616,2366 грн за $100; 3078,0024 грн за 100 евро; 4,2193 грн за 10 руб РФ. На 6 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют: 2615,6210 грн за $100; 3053,7375 грн за 100 евро; 4,2200 грн за 10 руб РФ. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике и экономике, бизнесе и финансах. Читайте также А адвокаты кто? Первая четверть. Откуда у банков рекордная прибыль

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