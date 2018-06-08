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08.06.2018, 09:30

Курсы валют НБУ на 08.06.2018

Курсы валют НБУ на 08.06.2018

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку

На 8 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2617,1679 грн за $100;

3097,6799 грн за 100 евро;

4,2340 грн за 10 руб РФ.

На 7 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2616,2366 грн за $100;

3078,0024 грн за 100 евро;

4,2193 грн за 10 руб РФ.

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Теги: курс валют, курс нбу
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