08.06.2018, 09:30 Курсы валют НБУ на 08.06.2018

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку Реклама Реклама На 8 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне: 2617,1679 грн за $100; 3097,6799 грн за 100 евро; 4,2340 грн за 10 руб РФ. На 7 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют: 2616,2366 грн за $100; 3078,0024 грн за 100 евро; 4,2193 грн за 10 руб РФ. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике и экономике, бизнесе и финансах. Читайте также "Нет" системе. Почему украинцы не хотят связываться с банками А адвокаты кто?

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