Курсы валют НБУ на 08.06.2018

На 8 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2617,1679 грн за $100;
3097,6799 грн за 100 евро;
4,2340 грн за 10 руб РФ.
На 7 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2616,2366 грн за $100;
3078,0024 грн за 100 евро;
4,2193 грн за 10 руб РФ.
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