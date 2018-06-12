Курсы валют НБУ на 12.06.2018

На 12 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2609,1315 грн за $100;
3076,1660 грн за 100 евро;
4,1851 грн за 10 руб РФ.
На 11 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2613,6416 грн за $100;
3072,0743 грн за 100 евро;
4,1706 грн за 10 руб РФ.
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