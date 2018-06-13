13.06.2018, 08:50 Курсы валют НБУ на 13.06.2018

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 1 копейку Реклама Реклама На 13 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне: 2608,7490 грн за $100; 3075,1933 грн за 100 евро; 4,1845 грн за 10 руб РФ. На 12 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют: 2609,1315 грн за $100; 3076,1660 грн за 100 евро; 4,1851 грн за 10 руб РФ. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике и экономике, бизнесе и финансах. Читайте также "Нет" системе. Почему украинцы не хотят связываться с банками А адвокаты кто?

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