Курсы валют НБУ на 21.06.2018

На 21 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2647,5945 грн за $100;
3065,3849 грн за 100 евро;
4,1617 грн за 10 руб РФ.
На 20 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2644,6439 грн за $100;
3050,3323 грн за 100 евро;
4,1279 грн за 10 руб РФ.
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