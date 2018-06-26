Курсы валют НБУ на 26.06.2018

На 26 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2617,3625 грн за $100;
3062,3141 грн за 100 евро;
4,1579 грн за 10 руб РФ.
На 25 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2623,8901 грн за $100;
3056,3072 грн за 100 евро;
4,1491 грн за 10 руб РФ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике и экономике, бизнесе и финансах.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.