Межбанк открылся котировками доллара 26,08/26,12

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 09:50*

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В среду, 13 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,08/26,12.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4134/0,4139.

Торги по евро начались с котировок 30,5971/30,6492.

Динамика межбанковского курса на графике

Напомним, во вторник, 12 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,09/26,13, к закрытию котировки составили 26,09/26,105.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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