Межбанк открылся котировками доллара 26,09/26,13

Во вторник, 12 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,09/26,13.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4151/0,4159.
Торги по евро начались с котировок 30,6897/30,7419.
Динамика межбанковского курса на графике
Напомним, в понедельник, 11 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,16/26,19, к закрытию котировки составили 26,095/26,115.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"
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