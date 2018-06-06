Межбанк открылся котировками доллара 26,10/26,15

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 09:40*

Реклама Реклама

В среду, 6 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,14/26,18

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4204/0,4212.



Торги по евро начались с котировок 30,6910/30,7432.





Динамика межбанковского курса на графике

Напомним, во вторник, 5 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,14/26,17, к закрытию котировки составили 26,157/26,163.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.