Межбанк открылся котировками доллара 26,10/26,15

В среду, 6 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,14/26,18
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4204/0,4212.
Торги по евро начались с котировок 30,6910/30,7432.
Динамика межбанковского курса на графике
Напомним, во вторник, 5 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,14/26,17, к закрытию котировки составили 26,157/26,163.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"
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