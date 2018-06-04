Межбанк открылся котировками доллара 26,11/26,18

В понедельник, 4 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,11/26,18.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4196/0,4209.
Торги по евро начались с котировок 30,4939/30,5835.
Динамика межбанковского курса на графике
Напомним, в пятницу, 1 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,10/26,14, к закрытию котировки составили 26,13/26,15.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"
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