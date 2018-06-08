Межбанк открылся котировками доллара 26,12/26,17

В пятницу, 8 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,12/26,17.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4183/0,4193.
Торги по евро начались с котировок 30,7798/30,8440.
Динамика межбанковского курса на графике
Напомним, в четверг, 7 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,13/26,20, к закрытию котировки составили 26,12/26,15.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"
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