Межбанк открылся котировками доллара 26,14/26,17

В четверг, 14 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,14/26,17
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4181/0,4188.
Торги по евро начались с котировок 30,8478/30,8885.
Динамика межбанковского курса на графике
Напомним, в среду, 13 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,08/26,12, к закрытию котировки составили 26,15/26,17.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"
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