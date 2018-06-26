Межбанк открылся котировками доллара 26,14/26,18

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 10:00*

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Во вторник, 26 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,14/26,18.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4163/0,4172.

Торги по евро начались с котировок 30,5655/30,6122.

Динамика межбанковского курса на графике

Напомним, в понедельник, 25 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,16/26,20, к закрытию котировки составили 26,175/26,20.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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