Межбанк открылся котировками доллара 26,14/26,18

Во вторник, 26 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,14/26,18.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4163/0,4172.
Торги по евро начались с котировок 30,5655/30,6122.
Динамика межбанковского курса на графике
Напомним, в понедельник, 25 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,16/26,20, к закрытию котировки составили 26,175/26,20.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.