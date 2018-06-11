Межбанк открылся котировками доллара 26,16/26,19

В понедельник, 11 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,16/26,19.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4196/0,4202.
Торги по евро начались с котировок 30,8950/30,9356.
Динамика межбанковского курса на графике
Напомним, в пятницу, 8 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,12/26,17, к закрытию котировки составили 26,12/26,14.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"
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