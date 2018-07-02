Межбанк открылся котировками доллара 26,21/26,28

В понедельник, 2 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,21/26,28
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4148/0,4163.
Торги по евро начались с котировок 30,5372/30,6188.
Динамика межбанковского курса на графике
Напомним, в среду, 27 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,27/26,35, к закрытию котировки составили 26,32/26,36.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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