Межбанк открылся котировками доллара 26,27/26,34

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 09:50*

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В четверг, 21 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,27/26,34.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4124/0,4136.

Торги по евро начались с котировок 30,3524/30,4411.

Динамика межбанковского курса на графике

Напомним, в среду, 20 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,45/26,55, к закрытию котировки составили 26,37/26,41.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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