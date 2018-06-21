Межбанк открылся котировками доллара 26,27/26,34

В четверг, 21 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,27/26,34.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4124/0,4136.
Торги по евро начались с котировок 30,3524/30,4411.
Динамика межбанковского курса на графике
Напомним, в среду, 20 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,45/26,55, к закрытию котировки составили 26,37/26,41.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.