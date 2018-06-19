Межбанк открылся котировками доллара 26,35/26,45

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 09:50*

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Во вторник, 19 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,35/26,45

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4150/0,4168.



Торги по евро начались с котировок 30,5423/30,6635.





Динамика межбанковского курса на графике

Напомним, в понедельник, 18 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,30/26,35, к закрытию котировки составили 26,35/26,43.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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