Межбанк закрылся котировками доллара 26,105/26,135

В четверг, 31 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,10/26,15, к закрытию котировки составили 26,105/26,135.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,09, максимальные – 26,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,11, максимальные – 26,16.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4204/0,4214, к закрытию котировки составили 0,4204/0,4211.
Торги по евро начались с котировок 30,4587/30,5223, к закрытию котировки составили 30,4933/30,5335.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"
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