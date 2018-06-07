Межбанк закрылся котировками доллара 26,12/26,15

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 16:00

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В четверг, 7 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,13/26,20, к закрытию котировки составили 26,12/26,15.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,12, максимальные – 26,17. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,15, максимальные – 26,20.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4227/0,4240, к закрытию котировки составили 0,4211/0,4218.

Торги по евро начались с котировок 30,8439/30,9317, к закрытию котировки составили 30,8973/30,9381.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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