Межбанк закрылся котировками доллара 26,15/26,17

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 16:00

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В среду, 13 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,08/26,12, к закрытию котировки составили 26,15/26,17.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,08, максимальные – 26,15. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,115, максимальные – 26,17.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4134/0,4139, к закрытию котировки составили 0,4166/0,4171.

Торги по евро начались с котировок 30,5971/30,6492, к закрытию котировки составили 30,7472/30,7759.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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