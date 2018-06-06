Межбанк закрылся котировками доллара 26,153/26,157

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 16:00

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В среду, 6 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,14/26,18, к закрытию котировки составили 26,153/26,157.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,14, максимальные – 26,18. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,155, максимальные – 26,19.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4204/0,4212, к закрытию котировки составили 0,4221/0,4224.

Торги по евро начались с котировок 30,6910/30,7432, к закрытию котировки составили 30,7847/30,7973.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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