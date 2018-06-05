Межбанк закрылся котировками доллара 26,157/26,163

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 16:10

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Во вторник, 5 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,14/26,17, к закрытию котировки составили 26,157/26,163.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,13, максимальные – 26,157. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,13, максимальные – 26,17.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4210/0,4217, к закрытию котировки составили 0,4188/0,4191.

Торги по евро начались с котировок 30,5498/30,5901, к закрытию котировки составили 30,5043/30,5165.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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