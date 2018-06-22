Межбанк закрылся котировками доллара 26,18/26,21

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 16:00*

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В пятницу, 22 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,20/26,25, к закрытию котировки составили 26,18/26,21.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,18, максимальные – 26,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,21, максимальные – 26,27.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4112/0,4119, к закрытию котировки составили 0,4147/0,4154.

Торги по евро начались с котировок 30,4889/30,5524, к закрытию котировки составили 30,4918/30,5320.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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