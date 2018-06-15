Межбанк закрылся котировками доллара 26,31/26,34

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 16:00

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В пятницу, 15 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,20/26,30, к закрытию котировки составили 26,31/26,34.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,20, максимальные – 26,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,28, максимальные – 26,365.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4183/0,4200, к закрытию котировки составили 0,4205/0,4212.

Торги по евро начались с котировок 30,2924/30,4133, к закрытию котировки составили 30,5091/30,5491.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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