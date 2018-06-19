Межбанк закрылся котировками доллара 26,44/26,46

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 16:00*

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Во вторник, 19 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,35/26,45, к закрытию котировки составили 26,44/26,46.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,35, максимальные – 26,44. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,42, максимальные – 26,49.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4150/0,4168, к закрытию котировки составили 0,4135/0,4140.

Торги по евро начались с котировок 30,5423/30,6635, к закрытию котировки составили 30,5541/30,5825.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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