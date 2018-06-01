Межбанковский курс доллара: данные торгов

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 12:00*

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В пятницу, 1 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,10/26,14*, к 12:00 котировки составили 26,115/26,13.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,09, максимальные – 26,12. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,115, максимальные – 26,14.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4181/0,4189, к 12:00 котировки составили 0,4197/0,4202.

Торги по евро начались с котировок 30,4718/30,5237, к 12:00 котировки составили 30,5102/30,5329.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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